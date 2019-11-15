شيرين عبدالوهاب تطرب جمهور السعودية بالغناء لأم كلثوم .. فيديو





أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الخميس حفل غنائي كبير في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.وقامت شيرين عبدالوهاب بغناء العديد من الأغاني الخاصة بها منها: "حُبه جنة"، و"كتير بنعشق"، و"الحب خدعة"، و"يا بتفكر يا بتحس"، و"خاينيين"، بينما طربت جمهورها بغناء أغنية "إنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم.وتستعد شيرين عبدالوهاب لخوض تجربة سينمائية جديدة بعد غيابها عن عالم السينما سنوات طويلة، منذ إشتراكها في فيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي.