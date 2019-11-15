مانشستر يونايتد مهتم بضم هداف دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وذكرت صحيفة داجبلاديت النرويجية أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع هالاند، وأن النادي الإنجليزي هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، حيث أن أولي سولشاير المدير الفني الحالي للفريق كان يدرب هالاند في نادي مولده.



وذكرت صحيفة كيكر الألمانية أن نادي بايرن ميونخ مهتم هو الآخر بالتعاقد مع الموهبة النرويجية، وذلك لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الحالي صاحب الـ31 عامًا.



ويقدم هالاند صاحب الـ19 عامًا موسمًا خرافيًا مع فريقه النمساوي، فاللاعب سجل 7 أهداف في 4 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا، منصبًا نفسه كهداف للبطولة حتى الآن.