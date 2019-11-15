طرح الإعلان التشويقى لفيلم لص بغداد خلال ساعات

كشف أحمد خالد موسى، مخرج فيلم «لص بغداد» عن قرب طرح الإعلان التشويقى الرسمى له قبيل عرضه فى السينمات.



وتصدر محمد إمام الأفيش الرسمي لفيلم "لص بغداد" والمنتظر طرحه فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن "توتة"، صلاح عبدالله، أحمد رزق.



فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.