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فن

بعد يوم من طرحها.. أغنية Money لمحمد رمضان تحقق نصف مليون مشاهدة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
حققت أغنية Money لـ محمد رمضان نجاحا كبيرا جدًا، حيث وصلت إلى نصف مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "هتتكلم بالـ Money .. خد كاش مابيفرقش مايهمناش .. حب الناس هو اللي عاش .. معايا هتشوفوا الاندهاش .. كله Money ماشي Money Money Money".

يذكر أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، والذي سيقام الخميس المقبل 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية.
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