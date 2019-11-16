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رياضة

ساديو ماني: محظوظ باللعب بجوار محمد صلاح

السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:18 م
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
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محمد السعيد
أعرب السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بمزاملة النجم المصري محمد صلاح في صفوف الريدز.

وقال ساديو ، في تصريحات لقناة ليفربول الرسمية:" محمد صلاح وروبرتو فيرمينو يجعلان كل شيء أكثر سهولة في الملعب، محظوظ جدا بجوارهما".

وأضاف:" نحن من بلدان مختلفة وكل واحد منا يتحدث بلغة غير الآخر، لكن كرة القدم لها لغة واحدة يمكن للجميع التحدث بها.

يذكر أن الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ضمن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية عن هذا العام.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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