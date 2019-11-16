محمد صلاح مع فتيات ليفربول يتحدث عن معاناته

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حول العديد من الجوانب في حياته الشخصية، في حديث مع فتيات ليفربول تحت التسع سنوات.



ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لبرنامج «كوب كيدز» ظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح، في حوار مع فريق ناشئات النادي تحت 9 سنين.



ودار حوار طريف بين محمد صلاح وفتيات النادي، وتم توجيه عدة أسئلة أجاب عنها نجم منتخب مصر منها، اختبار من جانب فتيات فريق ليفربول حول بعض الكلمات «العامية» التي يستخدمها سكان المدينة، حيث اعترف بحاجته لتحسين لغته الإنجليزية بعدما عانى من عدم فهم بعض الكلمات.



وكشف محمد صلاح عن امتلاكه قطتين في منزله هما «بوس وسكراب»، موضحًا أن ابنته مكة هي من قامت باختيار أسمائهم، وتحدث عن سعادته من تفاعل جماهير «آنفيلد» مع مكة، لحظة تسجيلها الأهداف في ختام الموسم السابق.



كما تطرق الحوار لتعليق صلاح، على أرقامه في لعبة «فيفا»، الذي أكد رضاه عن رقمه في قوة التسديد وعدم رضاه عن رقمه في التمرير.