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محافظات

ضمنهم ذئاب وثعالب وكلاب.. إعدام 1292 حيوانا ضالا في الوادى الجديد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، عن إعدام 1292 ذئبا وثعلبا وكلبا ضالا، في حملة موسعة بمراكز المحافظة الخمسة وقراها على مدى شهر أكتوبر المنقضي. 

أكد مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور ناجي عوض، أنه تم تنفيذ حملة موسعة على مستوى جميع الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الخمسة خاصة المناطق القريبة من الصحاري والجبال والقرى النائية لإعدام الحيوانات الضالة بجميع أنواعها خشية إصابتها بمرض السعار أو شن هجمات وعقر المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين خلال هذه الفترة من انتشار الحيوانات الضالة بالقرب من منازلهم. 

وأضاف ناجي، أن المديرية نجحت بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة اللواء هشام لطفي، في إعدام الكلاب والثعالب والذئاب خاصة المصابة بمرض السعار ضالة باستخدام الخرطوش ومادة "الاستركلين" السامة، في مناطق بعيدة ونائية وداخل الكتل السكنية.
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