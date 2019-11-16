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رياضة

رضا عبدالعال مديرا فنيا لـ بلدية المحلة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:41 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الاتفاق مع رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق لتولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دوري القسم الثاني.

وكان مسئولو بلدية المحلة قد فتحو باب المفاوضات مع عدد كبير من المدربين أبرزهم أحمد سامي ومحمد حلمي ومحمد عامر وياسر رضوان وغيرهم.

ويواجه فريق بلدية المحلة منافسه عرب الرمل اليوم في تمام الساعة الثانية إلا ربع ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر.

ويقود فنيا مصطفى بديوي المدرب العام السابق وذلك بعد تقديم كرم جابر استقالته من تدريب الفريق عقب التعادل أمام فريق المنصورة بنتيجة هدف لكل منهما في مسابقة الدوري.

ويحضر رضا عبدالعال في المدرجات لمشاهدة المباراة اليوم ووضع الرتوش الأخيرة وإعلان التعاقد بشكل رسمي.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد نقطتين فقط.
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