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ديني

حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
حكم صلاة المريضٍ
حكم صلاة المريضٍ الذي يحمل نجاسة في كيس
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محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول" أصيب أحد المواطنين بورم في القولون، وتَطَلَّب العلاجُ أن يتم إلغاء فتحات الإخراج للبول والبراز وعمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج البول والبراز بشكل لا إرادي، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات، فهل يمكن لهذا المريض أن يصلي وهو يحمل هذا الكيس الذي به فضلات جرَّاء عملية الإخراج، علمًا بأنه من الصعب عليه أن يقوم بتغيير الكيس عند كل صلاة؟

أجاب المفتي في فتوى له، أنه على المريض المذكور في هذه الحالة أن يتوضأ لكل صلاة من غير أن يتكلف إزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث، ما دام يغلب على الظن استمرار عملية الإخراج وقت أداء الصلاة؛ لأنه من أصحاب الأعذار وقت استمرار حدَثه، كما ينبغي عليه الصلاة بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره، ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.

وأضاف أنه تسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة، ويصلي الجمعة ظُهْرًا، ويجوز له -للحاجة- أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أو يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّ

وتلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( ما الحكم عند خروج نقط البول أثناء الوضوء رغما عني؟).

وأجاب وسام، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إن هذا هو الذى يقول عليه الفقهاء السلس، والسلس هذا هو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج، ففى هذه الحالة لها حكم عند الفقهاء، وهو أن من ابتلاه الله بهذا المرض يتوضأ مرة واحدة فقط بعد دخول وقت كل صلاة أى إذا كان أذان الظهر فعليه ان يتوضأ ويصلى مباشرة حتى مع نزول قطرات دم أو بول من غير القدرة فى التحكم ويصلي وليس عليه حرج.

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( صلي ولو قطر الدم على الحصير))، وسواء فى هذا كان رجلًا أو امرأة نفس الحكم، فمن يعانى من هذا المرض وهو عدم القدرة على التحكم فى عضلات الإخراج فهو لديه سلس.

وتابع: أن السلس هذا حكمه أن يتوضأ المريض بعد دخول وقت الصلاة ويصلي ولا يبالي بما ينزل منه من غير قصد.

حكم صلاة مريض سلس البول
ومن جانبها قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سلس البول هو عدم التحكم فى البول لكبر السن أو المرض.

وأضافت لجنة الفتوى، فى ردها على سؤال "ما كيفية صلاة المبتلى بسلس البول؟"، أنه إذا حدث فى اليوم أكثر من مرة فلا حرج على من أصيب به وعليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقت الصلاة.

واستشهدت بقول الله تعالى "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقوله صلى الله عليه وسلم "إن هذا الدين يسر".
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