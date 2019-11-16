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بين الناس

أهالى العبور يشكون من انتشار الحشرات الخطيرة

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:29 م
البعوض
البعوض
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كريم ناصر
أرسل مراد احمد أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الحشرات الخطيرة بالعبور.

و اوضح مراد ان الحى الثالث بمدينة العبور يعانى من انتشار الذباب و الباعوض الخطي ما يسبب العديد من الامراض للاطفال مثل مرض الحمرا ما يعرض حياة السكان للخطر .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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