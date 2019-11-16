أهالى العبور يشكون من انتشار الحشرات الخطيرة

أرسل مراد احمد أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الحشرات الخطيرة بالعبور.



و اوضح مراد ان الحى الثالث بمدينة العبور يعانى من انتشار الذباب و الباعوض الخطي ما يسبب العديد من الامراض للاطفال مثل مرض الحمرا ما يعرض حياة السكان للخطر .



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

