ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنباء عن قطع خدمة الإنترنت بشكل شبه كامل في إيران

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:37 م
احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
Advertisements
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر إيرانية أن سلطات البلاد قطعت خدمات الإنترنت بشكل شبه كامل، لمواجهة مظاهرات ضد قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، باندلاع احتجاجات في عدة مدن إيرانية أمس واليوم، رفضا لقرار الحكومة الخاص برفع أسعار الوقود.

وقال منتظري في تصريح له اليوم السبت "إنني أؤكد قطعا بأن شعبنا العزيز سيفصل نفسه عن العدة القليلة من الفوضويين الذين أثبتوا مناهضتهم للدولة وبرامج الشعب".

واندلعت الاحتجاجات في مدن سيرجان، حيث كانت الاحتجاجات الأعنف والأشد، خاصة على خلفية محاولة المحتجين مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك.

كما اندلعت مظاهرات في مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، حيث قام السائقون بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وكان إعلان السلطات الإيرانية زيادة في أسعار البنزين أثار غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

تجنني.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

عمال وفنيون بمرتب 5500 جنيه.. تفاصيل 8 آلاف فرصة عمل متاحة لكل التخصصات

الواد ممثل واحنا مظبطينه.. صاحب فيديو السخرية من الطالب الأفريقي يدافع عن نفسه

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

زوجة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد توأمها كنزى وعبد الله.. صور

وفاة المعزول مرسى.. مؤامرة إخوانية قطرية جديدة لـ الإساءة إلى مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. ملك وليلى أحمد زاهر بفساتين جذابة فى إحدى المناسبات.. صور

زوجة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد توأمها كنزى وعبد الله.. صور

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور