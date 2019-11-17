إيران.. المتظاهرون يحرقون تمثال الخميني.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تظاهرات إيران، أظهرت حرق تمثال لمرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني مؤسس نظام الملالي.



وحرق المتظاهرون في مدينة شهريار الإيرانية تمثال أو مجسم كبير لخاتم الخميني خلال احتجاجاتهم التي اندلعت بسبب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.



وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني قد حذر المحتجين قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك، لأن استعادة الهدوء له الأولية.



وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، وفي مشهد نادر على المجتمع الإيراني، أحرق محتجون صور المرشد الأعلى علي خامنئي في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.