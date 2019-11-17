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أخبار العالم

إيران.. البرلمان يدرس إلغاء قرار رفع أسعار الوقود بعد اشتعال التظاهرات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن البرلمان الإيراني سيناقش، اليوم الأحد، إصدار قرار لإلغاء قرار الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، والذي تسبب في موجة عنيفة من التظاهرات في معظم محافظات البلاد.

وأوضحت أن 26 نائبا تقدموا بمشروع القرار لمناقشته بصورة عاجلة لإلغاء قانون حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار الوقود بنسبة 50% يوم الخميس الماضي.

كان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني، حذر المحتجين قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.

وتحولت بعض مناطق العاصمة طهران إلى ساحة معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، وفي مشهد نادر على المجتمع الإيراني، أحرق محتجون صور المرشد الأعلى علي خامنئي في إسلام شهر جنوب طهران، بالاضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.

وتصاعدت حدة احتجاجات اندلعت منذ الجمعة في إيران ضد قرار حكومي بمضاعفة أسعار البنزين، وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 12 متظاهرا في مختلف المدن.
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