مصادر: أرامكو لن تسوق الاكتتاب العام في الولايات المتحدة

أكد مصدران مطلعان أن شركة أرامكو السعودية لا تعتزم تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت وكالة (رويترز).



وكانت أرامكو قد ذكرت في نشرة الاكتتاب العام في وقت سابق من هذا الشهر أن طرح الأسهم سيعتمد على القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية الأمريكية ، والذي يسمح لمصدر غير أمريكي بالاستفادة من السوق الأمريكية.



وقالت المصادر إن أرامكو لن تعتمد بعد الآن على هذه القاعدة ، مما يعني أنها لن تقوم بتسويق الأسهم في الولايات المتحدة.



وأضافت أرامكو السعودية أنه يجري اليوم تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك على النحو التالي:



تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالا سعوديا إلى 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد.



وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري،وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.



