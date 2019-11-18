لكل اسم حكاية .. قصة قرية الحمراوين بالبحر الأحمر وعلاقتها بالناقة الشاردة

على بعد 150 كم تقع قرية الحمراوين جنوب مدينة الغردقة وهى من أشهر قرى البحر الاحمر لانه تمتلك الميناء الأشهر لتصدير الفوسفات وهى تتبع مدينة القصير احدى اقدم مدن المحافظة وهي ايضا قرية تعدينية تقع شمال القصير بنحو ( 18 ) كيلومتر.



يقول محمد رفيع مؤرخ من ابناء البحر الاحمر ان هذه القرية هى قرية تعدينة منذ نشأتها فكانت بها المناجم وكان 90 % من العماله في المناجم من قنا خاصة قري الكلاحین وحجازه وھم الابطال عمال الانتاج وكان یغضب من لایعمل في المناجم رغم خطورة العمل بھا وكان مكتب تشغیل العمال في مدینة قفط ویدیره ( زكي قلید البیاضي ) وكان یستقدم العمال منذ الثلاثينيات.



يضيف رفيع توقف العمل في المناجم بعد قیام الحرب العالمیھ الثانیه وتم اعتقال عدد من الایطالیین باعتبارھم من مواطني دول المحور( ایطالیا – المانیا ) وتم ترحیلھم الي القاھرة ولكن عاد النشاط الي الشركات العاملة بالحمراوين من جدید بعد انتھاء الحرب وقد تم ضرب سفاجا اثناء الحرب العالمیه الثانیه لانھا قاعده بریطانیه بینما لم یحدث في القصیراي عدوان.



وكشف رفيع تم اكتشاف مجموعه من المناجم الصغیرة بالشمال في منطقة الحمراوین وقد سمیت بھذا الاسم كما یقال لان احد العربان بالمنطقة تاھت له ناقه حمراء وذهب یبحث عنھا قائلا " الحمرا٠٠ وین فأطلق علي المنطقة ھذا الاسم فیمابعد٠



