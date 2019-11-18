ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية .. قصة قرية الحمراوين بالبحر الأحمر وعلاقتها بالناقة الشاردة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
شاطئ الحمراوين
شاطئ الحمراوين
Advertisements
إبراهيم جادالله
على بعد 150 كم تقع قرية الحمراوين جنوب مدينة الغردقة وهى من أشهر قرى البحر الاحمر لانه تمتلك الميناء الأشهر لتصدير الفوسفات وهى تتبع مدينة القصير احدى اقدم مدن المحافظة وهي ايضا قرية تعدينية تقع شمال القصير بنحو ( 18 ) كيلومتر.

يقول محمد رفيع مؤرخ من ابناء البحر الاحمر ان هذه القرية هى قرية تعدينة منذ نشأتها فكانت بها المناجم وكان 90 % من العماله في المناجم من قنا خاصة قري الكلاحین وحجازه وھم الابطال عمال الانتاج وكان یغضب من لایعمل في المناجم رغم خطورة العمل بھا وكان مكتب تشغیل العمال في مدینة قفط ویدیره ( زكي قلید البیاضي ) وكان یستقدم العمال منذ الثلاثينيات.

يضيف رفيع توقف العمل في المناجم بعد قیام الحرب العالمیھ الثانیه وتم اعتقال عدد من الایطالیین باعتبارھم من مواطني دول المحور( ایطالیا – المانیا ) وتم ترحیلھم الي القاھرة ولكن عاد النشاط الي الشركات العاملة بالحمراوين من جدید بعد انتھاء الحرب وقد تم ضرب سفاجا اثناء الحرب العالمیه الثانیه لانھا قاعده بریطانیه بینما لم یحدث في القصیراي عدوان.

وكشف رفيع تم اكتشاف مجموعه من المناجم الصغیرة بالشمال في منطقة الحمراوین وقد سمیت بھذا الاسم كما یقال لان احد العربان بالمنطقة تاھت له ناقه حمراء وذهب یبحث عنھا قائلا " الحمرا٠٠ وین فأطلق علي المنطقة ھذا الاسم فیمابعد٠

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

احمي نفسك من أمراض القلب بـ 5 حيل مجربة

مش هنرحم حد .. أول تعليق من والد شهيد الواحات بعد حكم إعدام المسمارى..فيديو

علاء عبد العال يعترض على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر ويتحفظ على البدرى

كارثة.. هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بأمراض القلب

دعاء الاستيقاظ من النوم بـ 28 كلمة حرص رسول الله على الدعاء بها ليلا

من فرنسا.. نبيلة عبيد مع الإعلامية فجر السعيد بالمستشفى فى أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. 40 صورة لزيارة مندوبي الوكالات الأجنبية لمجمع الأديان

رولز رويس كولينان تحصل على ارتفاع منخفض وعجلات ضخمة .. صور