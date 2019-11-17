حاصل على منحة إسرائيلية.. كل ما تريد معرفته عن السفير الأمريكي الجديد في مصر





أعلنت السفارة الامريكية في القاهرة وصول السفير الأمريكي الجديد في مصر جوناثان كوهين إلى القاهرة، حيث قدم أوراق اعتماده في وزارة الخارجية.





وقال موقع السفارة إن جوناثان أدى اليمين الدستورية سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية في 14 سبتمبر 2019.





وكان جوناثان قد شغل منصب الممثل بالنيابة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة من 1 يناير 2019، وحتى 10 سبتمبر 2019.





وقبل ذلك، كنائب لممثل الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والآسيوية التي تغطي قبرص واليونان وتركيا.





كما شغل منصب نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في العراق. وكان نائب رئيس بعثة السفارة الأمريكية في فرنسا، وقبل ذلك ، مستشار وزير الشؤون السياسية هناك. كما شغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشؤون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.





كما عمل موظفا في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشغل مهام أخرى، مثل مستشار سياسي مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية لسفارة الولايات المتحدة في تركيا؛ ومناصب مختلفة في العراق، بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وأربيل، وعضو فريق حوكمة سلطة التحالف المؤقتة؛ موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، الاتصال بالرئاسة الهنجارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) والمساعد التنفيذي لرئيس بعثة البوسنة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛





وعمل أيضا كمسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بوزارة الخارجية، وموظف لدى الناتو في البوسنة، وفريق موظفي الأمانة العامة، فرق التقدم لوزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر. في وقت سابق من حياته المهنية كان منسق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمسؤول الاقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس. ومسؤول الشؤون القنصلية\ اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.





تخرج بشهادة البكالوريوس في السياسة وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، وقضى الفترة ما بين 1985-1986 في الجامعة العبرية في القدس في منحة من الحكومة الإسرائيلية، وحضر برنامج الماجستير في العلوم بجامعة جورج تاون في الخدمة الخارجية في عام 1986. زوجته، ليديا كوهين، لديها ابنتان.



