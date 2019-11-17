مصطفى محمد يمنع الزمالك من التعاقد مع مهاجم جديد فى يناير.. تفاصيل

قرر مسئولو نادي الزمالك التراجع عن صفقة حسام حسن مهاجم فريق سموحة بعد ترشيحه في وقت سابق للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.



و تراجعت إدارة الزمالك بعد تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد خلال بطولة افريقيا تحت 23 سنة والاستقرار على الاعتماد عليه بشكل أساسي في باقي المواجهات المقبلة للفريق سواء على صعيد الدوري أو بطولة دوري أبطال افريقيا مع تواجد عمر السعيد وخالد بوطيب أو كابونجو كاسونجو كبدلاء له في الخط الأمامي وعدم الحاجة للتدعيم.



وظهر مصطفى محمد بشكل مميز مع المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا تحت 23 سنة ويتواجد في صدارة قائمة الهدافين.