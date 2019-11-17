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رياضة

المنتخب السعودي يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة باراجوي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
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عمر سلامة
واصل المنتخب السعودى الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة باراجواي وديًا، بحصة تدريبية جديدة.

ويواجه الأخضر، مساء بعد غد الثلاثاء، نظيره الباراجوياني، في المباراة الدولية الودية التي يغيب عنها جميع لاعبي الهلال، بسبب مشاركتهم مع الزعيم، في نهائي دوري أبطال آسيا، الأحد القادم.

وأجرى الأخضر، حصته التدريبية، على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

وبدأت الحصة التدريبية، بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع.

واختتمت الحصة التدريبية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بمناورة من مجموعتين.
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