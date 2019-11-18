صابرين تنضم لقائمة نجمات أثرن الجدل بخلع الحجاب.. شهيرة الأكثر صمودًا.. وإيمان العاصي الأسرع

شهيرة وسهير رمزى يخلعان الحجاب على كبر

شاهيناز قررت العودة إلى الغناء بدون حجاب

حلا شيحة تقضى 13 عامًا وتقرر بعدها خلع الحجاب





أثارت الفنانة صابرين جدلا واسعا بسبب نشرها صورة بدون الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لتعلن عن خلعها للحجاب وتنضم إلى قائمة النجمات اللاتي أثرن الجدل بخلعهن للحجاب.





ونرصد النجمات اللاتي خلعن الحجاب فى الفترة الأخيرة.





صابرين :

فاجأت الفنانة صابرين متابعيها بنشر صورة لها عبر حسابها بدون حجاب وهو الامر الذى اثار حولها جدلا واسعا وبين متابعيها.





وقالت صابرين فى تصريح لـ "صدى البلد" : خلعت الحجاب وليس لديّ ما أقوله لأنه أمر شخصي، ولكني أحرص على الظهور بشكل محتشم دائمًا".





وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها .





شهيرة وسهير رمزى :

وانهالت حالة من الهجوم الشديد على النجمتين شهيرة وسهير رمزي، اللتين أكدتا في وقت إرتدائهما الحجاب في تسيعينات القرن الماضي، أنه لا عدول عن قرار الحجاب، وأن كلًا منهما ستعتزل الفن نهائيًا.





وكانت شهيرة الأكثر صمودًا أمام قرار اعتزالها، بينما لم تصمد سهير رمزى كثيرًا أمام قرار الحجاب، حتى بدأت تظهر مؤخرا دون حجاب إلا أن تم التقاط صورة لها بإحدى الاحتفالات الخيرية.





وكانت سهير رمزي، الأقل صبرًا على الاستمرار في قرار الاعتزال عقب إرتداء الحجاب، فظهرت به لأول مرة فنيًا في مسلسل "حبيب الروح"، وأعقبه"قصر العشاق" وكان عدم نجاح العملين وراء تراجعها مرة أخرى عن قرار التمثيل، ولم تصمد كثيرًا أمام قرارها في الاستمرار بالحجاب حتى ظهرت في أكثر من مناسبة دون غطاء رأسها، حتى ظهرت بشكل رسمي مع شهيرة في حفل إحدى الدور الخيرية، وتم التقاط الصور مع مصمم الأزياء هاني البحيري، وتم تسريبها بعد ذلك لتثير كثيرًا من علامات الاستفام لدى الجمهور، وبررت شهيرة الواقعة قائلة "كنا في حفل خيري للنساء فقط".





حلا شيحة :

وأثارت الفنانة حلا شيحا" الجدل عقب خلعها الحجاب وإعلانها العودة للحياة الفنية، الأكثر تعقيدًا وتجاوزت الحد حتى وصلت حد الأزمة ما أجبر حلا على توضيح موقفها.





وجاءت الحالة مثيرة لعلامات الاستفهام، وربط الكثيرون الأمر بالتصريحات الدائمة حول فرضية الحجاب والنقاب للنساء، وحين أعلنت اعتزالتها قررت مغادرة القاهرة والسفر إلى كندا مع طليقها وأبنائها، وأعلنت أن صلتها انقطعت بالمجال الفني ولن تعود له مرة أخرى.





و تفاجئ الجمهور بخلع حلا للحجاب، وإعلانها العودة للعمل الفني من جديد.





شاهيناز :

اما المطربة شاهيناز فقررت خلع الحجاب من أجل العودة الى ساحة الغناء رغم التزامها به لمدة 10 سنوات وبررت الأمر في برنامج "العاشرة مساء"، أن الحجاب لم يتناسب مع عملها كمطربة فقررت العدول عن القرار.





إيمان العاصى :

وتعتبر الفنانة إيمان العاصى، من أسرع الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب وقمن بخلعه، ولم يأخذ الأمر أكثر من بضعة أشهر حتى عدلت عن القرار وعادة للنشاط الفني مرة أخرى، وقالت فى أحد الحوارات الصحفية "أنها تعشق التمثيل ولم تستطع الابتعاد طويلا".





عبير صبرى :