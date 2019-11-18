إذابة الدهون أسرع من الثلج.. مشروب خارق جربيه بنفسك

مللت شكل قوامك وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات إليك مشروب سريع لحرق ونسف الدهون لا تترددى فى تجربته يقدمه موقع بولد سكاى الهندى



كل ما تحتاجين:

حفنة من بذور الكتان

حفنة من أوراق الزعتر

ملعقة زنجبيل

ملعقة إكليل الجبل

نصف ليمونة

لتر ماء



طريقة تطبيقه:

في وعاء على النار ضعي المكونات، واتركيها تغلي لدقائق، ثم قومي بتصفيتها والمواظبة على تناول كوب إلى كوبين منها على مدار اليوم يساعد هذا المشروب على حرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن وإذابه الدهون بسرعه غير متوقعه يمكنك المواظبه على المشروب التالى لمدة 30 يوم وستدهشين بالنتيجة.