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رياضة

أحمد بلال: صعب أن يقود مصطفى محمد هجوم منتخب مصر حاليا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:16 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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حسن العمدة
تحدث أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن مزايا وعيوب مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وقال أحمد بلال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مصطفى محمد في التوقيت ده صعب يكون هو حل أزمة هجوم المنتخب المصري".

وأضاف أحمد بلال: "هو لاعب كويس وعنده امكانيات قابلة للتطور،ولكن محتاج شغل كبير علشان يكون المهاجم الاساسي لمنتخب مصر، مصطفى مميز في الكرات العالية ومحطة جيدة في الملعب، ولكنه محتاج يشتغل كتير على الأرض".

وأكمل أحمد بلال: "نصيحتي لمصطفى محمد كأخ كبير بعيدًا عن الانتماءات هي تطوير اللعب على الأرض، في الاستلام والتسليم والتمرير والتحرك بقدمه والتسديد بالقدم".

وتابع أحمد بلال: "في طريقة 4-2-3-1 محتاج حاجات معينة من المهاجم، لازم يشتغل على الأرض كتير وأن لا يكتفي بالكرات العرضية فقط".

وأردف محلل قناة الأهلي: "حسام حسن هو أفضل مهاجم صريح حاليًا ويأتي من بعده مصطفى محمد، أحمد جمعة بيلعب على الأطراف أكتر ما بيلعب رأس حربة، انت مضطر تلعب بمصطفى محمد في المنتخب ليس إلا، أرى أن مصطفى أمامه عام قادم ليبدأ الحديث عن قدرته على قيادة هجوم المنتخب".
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