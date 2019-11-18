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توك شو

أخبار التوك شو.. حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه.. أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:

أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب.. وتوجه رسالة لمنتقديها على الهواء
قالت الفنانة صابرين إنها أخذت قرار خلع الحجاب بعد وقت كبير جدا من التفكير ولكنها فى النهاية استطاعت أخذ قرارها المناسب.

وأضافت الفنانة صابرين خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بى سى مصر" أنها فعلت أدوارًا كثيرة ناجحة وهى لم تفعل شيئًا يخالف الشرع ولكنها أخذت قرارًا يناسبها ولم تأخذ في الاعتبار لأى آراء أخرى.

«قصة خيالية» .. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه
نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة وصية هيثم أحمد زكي لأسرته، مؤكدا أن هيثم أحمد زكي لم يترك وصية بالتبرع بـ 50 مليون جنيه للأيتام والملاجئ ولكنها قصة «خيالية بحتة».

فصل المتعاطين .. مكافحة الإدمان: أجرينا تحليل مخدرات لـ 102 ألف موظف
قال المستشار حسن ترك، عضو مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إن الصندوق تقدم بقانون ووافقت عليه الحكومة في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن اول جلسة للقانون في مجلس النواب كانت اليوم، وتمت الموافقة المبدئية عليه.

ياسر رزق: التغيير الوزاري المقبل لن يقل عن 10 حقائب وزارية | فيديو
قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم،:"هناك ملاحظات على أداء عدد كبير من الوزراء والمحافظين".

أحمد موسى: الجالية المصرية بـ برلين استقبلت السيسي بـ هتافات تحيا مصر..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسي ، إن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا اصطفوا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله لمقر إقامته في ألمانيا، مرددين هتافات «تحيا مصر».
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