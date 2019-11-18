17 منتخبا.. تعرف على المتأهلين ليورو 2020 حتى الآن

ضمن 17 منتخبًا بصفة رسمية، التواجد في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، وذلك بعد حجز منتخبي البرتغال وفرنسا ، بطل ووصيف النسخة السابقة، مقعدهما في النهائيات والتي ستقام في أكثر من دولة.





وانتهت بالأمس منافسات المجموعات الأولى والثانية والثامنة ، وبانتظار انتهاء باقي منافسات المجموعات العشر ، لمعرفة باقي المتأهلين للبطولة ، حيث من المنتظر أن يتأهل 3 منتخبات مباشرة للنهائيات قبل نهاية التصفيات ، مع وجود 4 مقاعد يتأهل أصحابها عن طريق الملحق المؤهل للنهائيات بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات التي تحتوي على 6 منتخبات.





ويعرض لكم صدى البلد المنتخبات المتأهلة بصفة رسمية ليورو 2020، عن كل مجموعة





المجموعة الأولى: إنجلترا، التشيك.





المجموعة الثانية: أوكرانيا، البرتغال.





المجموعة الثالثة: ألمانيا، هولندا.





المجموععة الرابعة: لم يتأهل أي منتخب حتى الآن.





المجموعة الخامسة: كرواتيا.





المجموعة السادسة: إسبانيا، السويد.





المجموعة السابعة: بولندا، النمسا.





المجموعة الثامنة: فرنسا، تركيا.





المجموعة التاسعة: بلجيكا، روسيا.



