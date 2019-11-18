ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

17 منتخبا.. تعرف على المتأهلين ليورو 2020 حتى الآن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
Advertisements
إسماعيل محمود
ضمن 17 منتخبًا بصفة رسمية، التواجد في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، وذلك بعد حجز منتخبي البرتغال وفرنسا ، بطل ووصيف النسخة السابقة، مقعدهما في النهائيات والتي ستقام في أكثر من دولة.

وانتهت بالأمس منافسات المجموعات الأولى والثانية والثامنة ، وبانتظار انتهاء باقي منافسات المجموعات العشر ، لمعرفة باقي المتأهلين للبطولة ، حيث من المنتظر أن يتأهل 3 منتخبات مباشرة للنهائيات قبل نهاية التصفيات ، مع وجود 4 مقاعد يتأهل أصحابها عن طريق الملحق المؤهل للنهائيات بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات التي تحتوي على 6 منتخبات.

ويعرض لكم صدى البلد المنتخبات المتأهلة بصفة رسمية ليورو 2020، عن كل مجموعة

المجموعة الأولى: إنجلترا، التشيك.

المجموعة الثانية: أوكرانيا، البرتغال.

المجموعة الثالثة: ألمانيا، هولندا.

المجموععة الرابعة: لم يتأهل أي منتخب حتى الآن.

المجموعة الخامسة: كرواتيا.

المجموعة السادسة: إسبانيا، السويد.

المجموعة السابعة: بولندا، النمسا.

المجموعة الثامنة: فرنسا، تركيا.

المجموعة التاسعة: بلجيكا، روسيا.

المجموعة العاشرة: إيطاليا، فنلندا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخه.. منتخب فنلندا يتأهل لـ يورو 2020

تأهل 12 منتخبا رسميا إلى يورو 2020.. تعرف عليها

إنجلترا في ضيافة كوسوفو بـ تصفيات يورو 2020

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الاثنين 18 -11- 2019

تعرف على الحقوق القانونية المترتبة على الزواج العرفي

فيلم سينمائي سبب شهرتها.. ماذا تعرف عن الغرقانة بشرم الشيخ؟

البلدان الأشد خطورة لـ 2020 في مقدمتها بلد عربي وأفريقي

سورة تقرأ للميت أوصى بها رسول الله.. علي جمعة: تهون عليه في قبره

إيمان العاصي تثير الجدل بصورة جريئة .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدرانه من المرايا.. مسرح عالمى فى السعودية يستقطب مشاهير العالم..تفاصيل

بالأحمر النارى.. نسرين طافش تستعرض أناقتها فى دبى

أسرع هايبر كار كهربائية في العالم .. الكشف رسميًا عن Aspark Owl.. صور