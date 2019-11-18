17 منتخبا.. تعرف على المتأهلين ليورو 2020 حتى الآن

ضمن 17 منتخبًا بصفة رسمية، التواجد في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، وذلك بعد حجز منتخبي البرتغال وفرنسا ، بطل ووصيف النسخة السابقة، مقعدهما في النهائيات والتي ستقام في أكثر من دولة.
وانتهت بالأمس منافسات المجموعات الأولى والثانية والثامنة ، وبانتظار انتهاء باقي منافسات المجموعات العشر ، لمعرفة باقي المتأهلين للبطولة ، حيث من المنتظر أن يتأهل 3 منتخبات مباشرة للنهائيات قبل نهاية التصفيات ، مع وجود 4 مقاعد يتأهل أصحابها عن طريق الملحق المؤهل للنهائيات بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات التي تحتوي على 6 منتخبات.
ويعرض لكم صدى البلد المنتخبات المتأهلة بصفة رسمية ليورو 2020، عن كل مجموعة
المجموعة الأولى: إنجلترا، التشيك.
المجموعة الثانية: أوكرانيا، البرتغال.
المجموعة الثالثة: ألمانيا، هولندا.
المجموععة الرابعة: لم يتأهل أي منتخب حتى الآن.
المجموعة الخامسة: كرواتيا.
المجموعة السادسة: إسبانيا، السويد.
المجموعة السابعة: بولندا، النمسا.
المجموعة الثامنة: فرنسا، تركيا.
المجموعة التاسعة: بلجيكا، روسيا.
المجموعة العاشرة: إيطاليا، فنلندا.