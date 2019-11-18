تيم حسن يشوق جمهوره لـ "العميد" عبر انستجرام

نشر الفنان تيم حسن عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير صورة من جلسة تصوير جديدة خضع لها .



وعلق علي الصورة قائلا :" قريبا العميد ' ، وهو العمل الذي ينوي تصويره خلال الفترة القادمة ، لعرضه خارج الماراثون الرمضاني .



مسلسل "العميد"، يتناول أحداث العمل أزمة اللجوء السوري في لبنان، ووضع اللاجئين .



"العميد" بطولة الفنان تيم حسن، كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادى صبيح، انجو ريحان، رنا شميس، تأليف وإخراج باسم السلكا.

