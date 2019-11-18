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فن

تيم حسن يشوق جمهوره لـ "العميد" عبر انستجرام

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
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أحمد البهي
نشر الفنان تيم حسن عبر صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير صورة من جلسة تصوير جديدة خضع لها .

وعلق علي الصورة قائلا :" قريبا العميد ' ، وهو العمل الذي ينوي تصويره خلال الفترة القادمة ، لعرضه خارج الماراثون الرمضاني .

مسلسل "العميد"، يتناول أحداث العمل أزمة اللجوء السوري في لبنان، ووضع اللاجئين .

"العميد" بطولة الفنان تيم حسن، كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادى صبيح، انجو ريحان، رنا شميس، تأليف وإخراج باسم السلكا.
تيم حسن يشوق جمهوره لـ "العميد" عبر انستجرام
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