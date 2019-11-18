اخبار الحوادث .. تأجيل الحكم في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.. تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انهيار برج كهرباء أوسيم

تأجيل الحكم في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية إلى 1 ديسمبر





النيابة تسرد تفاصيل تدريب المتهمين خارج مصر لتنفيذ اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".

للمزيد .. تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية".



بعد مرور 22 ساعة.. تفاصيل مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انهيار برج كهرباء أوسيم

فاجعة جديدة تضاف لسجل الحوادث اليومية، عنوانها الرئيسي الإهمال، فأينما وجد الإهمال حصد الموت أرواح المواطنين، وهو ما حدث أمس بعدما لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخران نتيجة انهيار برج كهربائي بمنطقة سقيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

للمزيد .. فاجعة جديدة تضاف لسجل الحوادث اليومية، عنوانها الرئيسي الإهمال، فأينما وجد الإهمال حصد الموت أرواح المواطنين، وهو ما حدث أمس بعدما لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب 2 آخران نتيجة انهيار برج كهربائي بمنطقة سقيل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.



الحكم على رانيا يوسف في سب خالد يوسف 30 نوفمبر

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.

للمزيد .. قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.



30 نوفمبر.. الحكم على وفاء عامر وبسمة وهبة في سب خالد يوسف

حجزت محكمة جنح الدقي محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، للحكم بجلسة 30 نوفمبر الجاري للحكم.

للمزيد .. حجزت محكمة جنح الدقي محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، للحكم بجلسة 30 نوفمبر الجاري للحكم.



شابان يهشمان رأس حارس عقار بماسورة حديد بالوراق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل حارس عقار بمنطقة الوراق حيث تبين أن عاطلين هشما رأسه بماسورة حديد.

للمزيد .. كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقتل حارس عقار بمنطقة الوراق حيث تبين أن عاطلين هشما رأسه بماسورة حديد.



حريق شارع البوستة بالزقازيق..المعاينة الأولية ماس كهربائي السبب

كشفت المعاينة الأولية للحريق الذي أندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد المولات التجارية، وامتد إلى بعض المحلات الصغيرة بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، أن ماسا كهربائيا هو السبب.

للمزيد .. كشفت المعاينة الأولية للحريق الذي أندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم بأحد المولات التجارية، وامتد إلى بعض المحلات الصغيرة بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، أن ماسا كهربائيا هو السبب.

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:قررت الدائرة الأولى بحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لجلسة 1 ديسمبر لمرافعة الدفاع.