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محافظات

لزيادة الصادرات.. انتهاء 75% من أعمال إنشاء البورصة السلعية في البحيرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:33 م
الغرفة التجارية بمحافظة
الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أعلن فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، عن انتهاء 75% من الأعمال الانشائية لمشروع البورصة السلعية في مركز بدر التابع للمحافظة، بالإضافة للانتهاء من أعمال البنية التحتية للبورصة.

وأشار "مرسى"، خلال استضافة غرفة البحيرة المجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية بمدينة دمنهور، إلى أن مشروع البورصة الزراعية السلعية سيعود بالنفع على جميع محافظات الجمهورية، وسيساهم فى زيادة الصادرات عبر الارتقاء بجودة المنتجات المصرية.

وأضاف أن المشروع سيساعد، أيضا، على مواجهة غلاء الأسعار ومواجهة الاستغلال بكافة صوره وأشكاله للتخفيف من الأعباء على محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية التى تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة .

واستعرض مرسى مشروع البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر والذى تقيمه الغرفة على مساحة 57 فدان، مؤكدا أنه جارى العمل بالمشروع على قدم وساق، وهو ما وضح من عرض الداتا شو حول الموقف الحالي للمشروع والأعمال الحالية على ارض الواقع .

وأعرب جميع رؤساء الغرف التجارية عن تأييدهم التام لهذا المشروع القومى العملاق وعن مساندتهم لغرفة البحيرة لإنهاء المشروع خلال الفترة القليلة القادمة.

وفى نهاية الاجتماع أعلن رؤساء الغرف التجارية عن زياراتهم ومجالس إدارتهم للمشروع بمركز بدر خلال الأيام القادمة، معربين عن سعادتهم بإنشاء الغرفة التجارية المصرية لمحافظة البحيرة لهذا المشروع القومى.
لزيادة الصادرات.. انتهاء 75% من أعمال إنشاء البورصة السلعية في البحيرة
لزيادة الصادرات.. انتهاء 75% من أعمال إنشاء البورصة السلعية في البحيرة
لزيادة الصادرات.. انتهاء 75% من أعمال إنشاء البورصة السلعية في البحيرة
لزيادة الصادرات.. انتهاء 75% من أعمال إنشاء البورصة السلعية في البحيرة
لزيادة الصادرات.. انتهاء 75% من أعمال إنشاء البورصة السلعية في البحيرة
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