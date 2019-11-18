ارتفاع قتلى مظاهرات إيران إلى 158 متظاهرا على يد قوات الأمن

ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن عدد قتلى التظاهرات على يد قوات الأمن ارتفع ليصل إلى 158 متظاهرا على الأقل.



وأضافت أن التظاهرات التي دخلت يومها الرابع خلفت مئات المصابين وآلاف المعتقلين.



وتشهد عدة مدن إيرانية اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين الذين يعمدون إلى حرق المصارف والمتاجر ومحطات البنزين الحكومية.



فيما قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل العشرات من المحتجين في إيران، واعتقال أكثر من 1000 شخص منذ يوم الجمعة.



وأدانت المنظمة غلق السلطات لخدمة الإنترنت للتعتيم على القمع الوحشي الذي تشهده البلاد.