فى عيد ميلاده.. تعرف على أشقاء أحمد حلمى ومهنته قبل التمثيل

يحتفل اليوم الفنان أحمد حلمى بعيد ميلاده الذى قدم عددا من الأعمال السينمائية التى أمتعت الجمهور والتى برع فى أدائها بطريقة كوميدية.



أحمد حلمى هو الابن الأوسط بين ثلاث إخوة (خالد - أحمد - سالي) وسافر إلى المملكة العربية السعودية في سن السادسة حيث كان والده يعمل، ودرسَ في مدينة جدة وعاش هناك 10 سنوات قبل أن يعود إلى مصر ليتم دراسته ويلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد ذلك بأكاديمية الفنون تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم الديكور وبدأ عمله مهندسًا للديكور لفترة.



تلقى حلمي خلال مسيرته عددًا كبيرًا من الجوائز نذكر منها: جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق الدولي، وجائزة أحسن ممثل في مهرجان البينيال في باريس، وجائزة أحسن ممثل في المهرجان الكاثوليكي السينمائي، وجائزة أحسن ممثل كوميدي، وأوسكار السينما العربية، وجائزة تكريم في مهرجان المسرح العربي، فضلًا عن جائزة بمهرجان تطوان بالمغرب.