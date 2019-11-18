ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خطة شاملة لتطوير أداء المدن الشبابية.. اعرف التفاصيل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:08 م
أحمد عفيفي
أحمد عفيفي
Advertisements
ريهام بكير
أنهت الإدارة المركزية للمدن الشبابية برئاسة أحمد عفيفي استعداداتها الخاصة بالدورة التدريبية لجميع مديري المدن الشبابية والتى ستعقد على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين بالمدينة الشبابية بالإسكندرية فى إطار الخطة المتكاملة التى تنتهجها حاليا وزارة الشباب والرياضة لتطوير أداء والخدمات المقدمة من خلال المدن الشبابية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بحضور السعيد ابراهيم المدير التنفيذى للوزارة للحديث حول تطوير وضبط الأداء المالي والإداري للمدن وأشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير للتحاور معهم حول كافة النواحى القانونية واللائحية الخاصة بإدارة المدن الشبابية

ومن جانبه أكد عفيفى أن خطة التطوير تنطلق من توجيهات وزير الشباب والرياضة بشأن رفع كفاءة وقدرات وإمكانيات جميع العاملين بالمدن وتطوير الخدمات المقدمة لتصبح مؤسسات فندقية متميزة سواء من ناحية البنية التحتية أو العناصر البشرية المدربة والمحترفة بما يسمح بتقديم خدمة فندقية تنافس مختلف الفنادق والمؤسسات الفندقية.

وفى سياق متصل قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بتكريم محمد عبد العزيز مدير المدينة الشبابية ببورسعيد وذلك عقب ترشيحه واختياره كأفضل مدير متميز للمدن الشبابية خلال هذا الشهر ومن المقرر أن يتم اختيار أكثر مدير متميز على مستوى جميع المدن الشبابية شهريا لتكريمه ماليا وادبيا من خلال الوزير.

يأتى ذلك فى ضوء منهجية إدارية علمية أقرها وزير الشباب والرياضة خلال العام الحالى ترتكز على تكريم الموظفين المتميزين فى مختلف الإدارات داخل الوزارة وفى الجهات والمؤسسات التابعة لها والمنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بغرض تشجيعهم على استمرار التميز وتحفيز أقرانهم على بذل الجهد لتحقيق مستويات أداء متميزة فى مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن يلتقى عفيفى مع جميع مديري المدن الشبابية فى ختام الدورة التدريبية فى جلسه منفردة لتعريفهم بنواحى التقييم ومتابعة الأداء وكيفية اختيار المدير المتميز والذى سيتم تكريمه شهريا من خلال وزير الشباب والرياضة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد غياب.. مي عز الدين تظهر في إطلالة تكشف خسارة وزنها

التحريات في حريق محل حلواني العبد بـ 6 أكتوبر: التهم لافتة المحل.. فيديو

فعلتها 3 مرات | شادى الأمير يكشف تفاصيل جديدة عن إلقاء طفليه في بير السلم

حريق بمحل حلوانى العبد في ميدان الحصري بـ 6 أكتوبر.. فيديو و صور

قبل نهاية الشهر | الباز: تغير 20 وزيرا بالحكومة | فيديو

بـ ملابس متشابهة.. لقطة رومانسية لـ تامر حسنى مع زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نور القلب.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

هانى شاكر يختتم جولته في أمريكا.. صور

ميتسوبيشي تكشف عن اتراج وميراج 2020 فيس ليفت.. صور