صقر يتفقد 3 مشروعات جديدة لتطوير محافظة السويس

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة 3 مشروعات جديدة متعلقة بالطرق والتطوير بنطاق حي السويس وحي الاربعين بحضور مديري الطرق والنقل ورؤساء أحياء السويس والاربعين وادارة المرور والقيادات التنفيذية لتسهيل حركة المرور والقضاء علي التتكدس والاختناقات المرورية .



بدأ صقر الجولة بتفقد ميدان الزراير للوقوف علي أعمال التطوير والتوسعه المقترحة ليكون محورا مرورا هاما بالمنطقة وتسهيل حركة المرور بميدان الزراير وشارع النيل وطريق صلاح نسيم ومنطقة الملاحة وربطها بشارع المحروسة وحي الأربعين.



واستمع المحافظ الي اراء جميع المسئولين والجهات المعنية في مجال الطرق ، مكلفا مديرية الطرق والنقل بعمل مخطط وتصور للميدان وعرضه علي المحافظ بصورة عاجلة لشكل التطوير والتوسعة.



أما المشروع الثاني وهو تفقد منطقة المحروسة لمتابعة أعمال إعادة تخطيط وتوسعة وتطوير شارع المحروسة مرورا بمنطقة الفرز بحي السويس حتى مركز شباب المدينة بحي الاربعين في الاتجاهين لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة.



وخلال الجولة كلف المحافظ القيادات التنفيذية والمرافق باستكمال رفع الاشغالات والتعديات والعمل علي توحيد الرصيف لمرور المشاة، والتأكيد علي الالتزام بخطوط التنظيم من المحلات والمقاهي وأي أنشطة أخري ، محذرا باتخاذ الاجراءات القانونية لمن يخالف القانون.



وأما الثالث وهو شارع الظواهري بمنطقة الغريب بحي السويس تم التأكيد علي ازالة كافة التعديات والاشغالات واعادة صيانة وترميم الشارع بداية من شارع بورسعيد حتي مسجد سيدي عبد الله الغريب ، ليصبح متنفسا مروريا جديدا بالمنطقة.



رافق المحافظ العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين والعميد احمد الاسكندراني رئيس حي السويس واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والمهندس محمود زهرة مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لفرع السويس وادارة المرور والمرافق ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة .



كما قام اللواء عبد الجيد صقر محافظ السويس بجولة مفاجئة لعدد من شوارع حي السويس والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة لتفقد أحوال المنطقة ومتابعة المرافق والخدمات والانضباط ، اسفرت عن إزالة ورفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجودة امام المقاهي والكافيتريات والمحلات بنطاق شارع الظواهري بمنطقة الغريب وشارع كامل عيد رمضان بحي السويس لمخالفتها قواعد التنظيم والبيئة ، مشددا علي رئيس حي السويس باتخاذ الاجراءات القانونية لمن يخالف قواعد التنظيم ، واشتراطات البيئة والصحة والدفاع المدني لجميع المحلات والمقاهي والانشطة المختلفة الاخري.



كما اكد صقر لمسئولي التنظيم حي السويس الالتزام بمساحة الاكشاك المنتشرة بنطاق الحي ومراجعة كافة التراخيص الخاصة بها مشددا علي عمل محاضر للمخالفين .



رافق المحافظ في الجولة ادارتا المرور والمرافق والعميد احمد الاسكندراني رئيس حي السويس ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة .