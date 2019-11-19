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أخبار العالم

سلطان بن زايد.. رحل جسده وبقيت بصماته الخالدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:11 ص
سلطان بن زايد
سلطان بن زايد
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سعيد العربي
توفي مساء اليوم الاثنين، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد، عن عمر ناهز 64 عامًا،

وأعلنت الإمارات الحداد ثلاثة أيام ونكست الأعلام في عموم البلاد.

رمز وطني
ونعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وقال محمد بن زايد على تويتر: "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي : "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم.

بصمات خالدة
نعى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وزير الدفاع وحاكم دبي الشيخ الشيخ سلطان بن زايد شقيق وممثل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

وكتب بن راشد عبر تويتر : "خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد..أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات..أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي".

وأضاف: "أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان".

وكان الشيخ خليفة بن زايد قد نعى شقيقه الشيخ سلطان بن زايد.

وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ملك السعودية
وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان برسالة إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن خادم الحرمين وولي عهده، عزيا الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن زايد في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وبعث كل من الملك وولي عهده برسالة منفصلة لتعزية كل من رئيس الدولة ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شقيقه الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

اعماله الخالدة
عام 1978م، عين قائدًا عامًا للقوات المسلحة. وتولى عام 1988م، رئاسة دائرة الأشغال العامة في إمارة أبو ظبي. وتقلد عام 1990م منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. أنشأ سلطان بن زايد عام 1993م «نادي تراث الإمارات» برئاسته.

عام 1999م، أنشأ «مركز زايد للتراث والتاريخ» في مدينة العين. وفي العام ذاته أسس وترأس مركز زايد للتنسيق والمتابعة ومن ثم المركز الثقافي الإعلامي الخاص به. إلى جانب ذلك يشغل سلطان بن زايد العديد من المناصب الأخرى منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

وساهم من خلال المواقع العسكرية التي شغلها في إيصال القوات المسلحة إلى ما وصلت إليه من مستوى رفيع في التدريب والتجهيز والتسليح، وذلك من خلال العمل على تطبيق دراساته في التدريبات الميدانية. كما اهتم بتوسيع نطاق الثقافة العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف، والجنود، فعمل على تكثيف الدورات والبعثات الداخلية والخارجية إلى الدول الشقيقة والصديقة عدة مرات.

وحققت دائرة الأشغال خلال فترة تولي سمو الشيخ سلطان بن زايد رئاسة الدائرة العديد من الإنجازات الحضارية والعمرانية الكبيرة، حيث قامت بتنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في عملية البناء والتطوير والازدهار والتقدم لإمارة أبوظبي، ولقد تم ربط البلاد بشبكة طرق حديثة وبناء الجسور والمساكن والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية والأندية الرياضية والدوائر الحكومية والفنادق والأماكن الترفيهية والسياحية.
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