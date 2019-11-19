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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المطرب شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
طفلى الغربية
طفلى الغربية
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احمد علي
أمر المستشار ياسين زغلول المحامي لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية بضبط وإحضار المطرب الشعبى شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم للتحقيق معهما فى الواقعة وطلبت النيابة سماع أقوال جارة الزوج لسماع أقوالها بعد أن قامت بابلاغ الشرطة بالواقعة. 

من جانبه أكد بلال عادل محام سها. ا. ع - 40 والدة الطفلين شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور" في طنطا، والمعروفة اعلاميا " طفلي السلم" ان موكلته تم استدعائها من قبل النيابة للتحقيق معها كما اوضح أن النيابة وجهت الى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور" واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات.

وتابع أن المتهمة حضرت أمام النيابة العامة وأكدت أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة ومطالبتها اثبات الطفل الى والده المطرب شادي الأمير ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.

وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.
النيابة تأمر بضبط وإحضار المطرب شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم
النيابة تأمر بضبط وإحضار المطرب شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم
النيابة تأمر بضبط وإحضار المطرب شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم
النيابة تأمر بضبط وإحضار المطرب شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم
النيابة تأمر بضبط وإحضار المطرب شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم
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