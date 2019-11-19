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أخبار البلد

السيسي: مصر مستعدة لدفع أي إجراءات مكملة لترسيخ السلام بين كينيا والصومال

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أ ش أ
أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين كينيا والصومال.

وقال الرئيس السيسي- خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر-: " تابعت بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي، اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، حيث يعد ذلك بمثابة خطوة هامة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي، وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وأؤكد استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات مكملة تستهدف ترسيخ السلام بين الدولتين الشقيقتين".
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