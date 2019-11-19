ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انطلاق مناورات عسكرية روسية بحرية في البحر الأسود

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:10 ص
مناورات عسكرية روسية
مناورات عسكرية روسية بحرية
Advertisements
أ ش أ
انطلقت مناورات عسكرية بحرية روسية في البحر الأسود اليوم /الثلاثاء/ بمشاركة قطع بحرية من قاعدتين للأسطول الروسي، إضافة إلى مقاتلات "سو ــ 30".

وذكر بيان للمكتب الإعلامي التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود أن أكثر من 10 قطع بحرية غادرت قاعدتي "سيفاستوبول" و"نوفوروسيسك" إلى البحر؛ لإجراء مناورات تتضمن تنفيذ رماية بالصواريخ والقذائف، مضيفا أن المناورات تشمل أيضا التدريب على خوض معركة بحرية، والبحث عن غواصات معادية وتدميرها، وإزالة الألغام، واكتشاف مركز القيادة الساحلي للقوات المعادية المفترضة وتدميره وصد الهجوم الجوي.

وتشارك في هذه المناورات فرقاطة "أدميرال أسين" والزورق الهجومي الصاروخي "فيشني فولوتشوك" وسفينة الإنزال "آزوف" وكاسحتا الألغام "توربينيست" و"كوفروفيتس" وسفن مساندة ومقاتلات "سو-30إس إم".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

روجينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام بـ إطلالة أنيقة

زي جديد لجنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.. تعرف عليه

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية.. اليوم

حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميت.. دار الإفتاء توضح الشروط والواجبات

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى

AdvertisementS

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

صورة غير لائقة لممثلة في الجيم تثير الجدل.. والفنانة ترد

خد بالك من الفيشة ..أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.. هذه أوصافهم التى جعلت الخالق يعرض عنهم

رضا عبد العال يشن هجوما على حسام البدري.. ويحدد أسماء للتعاقد معها بدلا منه

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

بعد أزمة صورها في الجيم.. معلومات عن الفنانة المغربية أسماء الخمليشي

بعد ترك طفليهما في بير السلم.. تفاصيل جديدة في أزمة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

بـ اطلالة جذابة.. زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره..علي جمعة يكشفها

أقوى دعاء مستجاب فورا من 9 كلمات أوصى رسول الله بترديده وقت المصيبة

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس تصل إلى حفل زفافها في سيارة إطفاء حرائق

أكبر المحميات الطبيعية.. سيوة واحة العيون الكبريتية التى شهدت على تتويج الإسكندر الأكبر

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى