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حوادث

لغياب محامى المتهم.. تأجيل محاكمة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى يناير المقبل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:21 م
صدى البلد
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مروة فاضل
قررت الدائرة الثالثة جنايات شبين الكوم تاجيل نظر القضية رقم ١٠٥٨٦ لسنة ٢٠١٩ جزئي جنايات أشمون؛ المقيدة برقم ٦٦٣ لسنة ٢٠١٩ كلي شبين الكوم، المتهم فيها السيد عادل السيد محمد يونس؛ بقتل الناقدة والأديبة نفيسة قنديل زوجة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفى مطر، لجلسة الأسبوع الثالث من يناير المقبل؛ لتغيب محامى المتهم.

وكانت نفيسة قنديل؛ قتلت على يد المتهم فجر التاسع عشر من مارس الماضى؛ داخل فيلتها بقرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بعد اقتحام الجاني بيتها مسلحا بغرض سرقة أموالها.

وجرى ضبط المتهم بعد ٥ أيام من الواقعة؛ واعترف بجريمته تفصيليا وقام بتمثيلها أمام ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد على وفى وجود مدير النيابة.

ووجهت له النيابة العامة؛ بحسب قرار الإحالة؛ تهم القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام أداتين؛ "حديدة ومفك"؛ واقتحام منزلها وسرقة مبلغ مالي، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة واردة بالمواد ٢٣٠ و ٢٣١ و٢٣٤ فقرة ٢ عقوبات والمادة ٣١٧ عقوبات.

وأمام المحكمة طلب محام أهلية الضحية صبحى مبارك هلال المحام بالنقض؛ تعديل القيد والوصف إلى جناية سرقة بالإكراه وليست جنحة وإشراك زوجة الجانى فى الاتهام بحسب المادة ١١ إجراءات جنائية؛ لقيامها بمساعدته بتقديم معلومات عن ظروف حياة الضحية؛ حيث كانت تعمل خادمة لديها.

وكانت تحقيقات القضية شهدت مفاجأة تمثلت فى اعتراف الجانى بارتكاب جريمة سرقة سابقة لمنزل الأديبة الشهيدة نفيسة قنديل فى ٢١ مارس ٢٠١٧ والاستيلاء على مبلغ مالى من بيتها تحت التهديد، ونسخت النيابة من أوراق التحقيقات الجنحة رقم ١٥٢٦٣ لسنة ٢٠١٧ جنح أشمون، وقضت المحكمة قبل أسابيع بحبس المتهم سنة مع الشغل.
لغياب محامى المتهم.. تأجيل محاكمة قاتل الأديبة نفيسة قنديل إلى يناير المقبل
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