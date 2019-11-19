رجال السلة بالأهلي يواجه طلائع الجيش في دوري المرتبط اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق طلائع الجيش في إياب دور الثمانية من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء على صالة الجيش، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة عروضه القوية التي يقدمها هذا الموسم، واستكمال مسيرته نحو تحقيق اللقب.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي قد شهدت تفوق الأهلي وفوزه بنتيجة 71-56 .



