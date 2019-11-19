المؤهلة لأولمبياد طوكيو.. منتخب الرماية يحصد ذهبية البطولة الإفريقية

حصد المنتخب الوطني للرماية الميدالية الذهبية للفريق المصرى لسلاح المسدس الموحد ببطولة أفريقيا المقامة حاليا بالجزائر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



ويتكون الفريق من من الرامى أحمد شعبان والرامى محمود طه والرامى سامى عبد الرازق.



كما حقق الرامى محمود طه الميدالية الذهبية وحصل الرامى أحمد شعبان على الميدالية البرونزية وحقق الرامى سامى عبد الرازق المركز الخامس .



