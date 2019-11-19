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رياضة

تعرف على تشكيل الأخضر في مباراته ضد باراجواي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:59 م
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
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محمود نوفل
أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة الأخضر الأساسية في مباراة السعودية ضد باراجواي الودية الدولية التي ستُقام، بعد قليل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وجاءت تشكيلة السعودية ضد باراجواي كالتالي؛ فواز القرني، سلطان الغنام، محمد خبراني حسان تمبكتي، عبدالرحمن العبيد، عبدالإله المالكي، عبدالرحمن الدوسري، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله الحمدان وفراس البريكان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد باراجواي اليوم كل من؛ محمد العويس، أمين بخاري، زياد الصحفي، علي لاجامي، طلال العبسي، سعود عبدالحميد، مختار علي، تركي العمار، عبدالمجيد السواط وهارون كمارا.

وتأتي مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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