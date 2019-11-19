ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

من متحف اللوفر | بل جيتس يقدم العزاء في الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:09 م
بن زايد وبل جيتس
بن زايد وبل جيتس
Advertisements
محمود نوفل
استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء في متحف اللوفر، المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بيل جيتس، الذي يزور الإمارات لحضور "منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في أبوظبي.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ بيل جيتس في الإمارات، حيث بحث معه التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية في العالم، خاصةً مرض شلل الأطفال، والخطوات الإيجابية التي اتُخذت لتحقيق هذا الهدف في الفترة الماضية، فضلًا عن دور "منتدى بلوغ الميل الأخير" في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المحتاجة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تُهددها.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور مؤسسة بيل وميليندا غيتس في التصدي للأمراض على الساحة الدولية، وعبر عن سعادته بالتعاون المثمر مع بيل جيتس في هذا المجال.

وأعرب بيل جيتس عن صادق تعازيه ومواساته بعد وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس من مشاعر طيبة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شارع باسم جاك شيراك في أبو ظبي لهذا السبب

إطلاق اسم والدها على أحد شوارع دبي.. كيف استقبل بن زايد ابنة جاك شيراك.. تفاصيل

أحمد موسى يعزي الإمارات حكومة وشعبا في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

شيخ الأزهر يعزي رئيس الإمارات في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

السيسي يتقدم بالعزاء لآل نهيان ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

الملك سلمان وولي عهده يبعثان برسالة إلى رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي

ترشيحاتنا

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

مكرم محمد أحمد يكشف السبب الحقيقي لتظاهرات العراق .. فيديو

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

سيول هادرة تهدد السعوديين في الرياض ومكة وتحتجز 45 طالبة.. فيديو

ابنة سامح حسين تبهر متابعيها بارتداء «طاقية» بدلا من الحجاب أثناء الصلاة

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

AdvertisementS

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

طفلهما غير طبيعي.. والدان يشتريان كاميرا مراقبة والنتيجة مرعبة.. صور

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

أثناء رحلة لـ دير مارمينا .. إصابة 27 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيسين بالإسكندرية

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

مصر وجزر القمر.. ماذا قال الكاف عن تعادل الفراعنة المحبط؟

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة

مجاويش .. رمال ناعمة ومياه صافية .. جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا