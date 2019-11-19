من متحف اللوفر | بل جيتس يقدم العزاء في الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء في متحف اللوفر، المؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بيل جيتس، الذي يزور الإمارات لحضور "منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي يعقد في أبوظبي.



ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ بيل جيتس في الإمارات، حيث بحث معه التعاون المشترك لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية في العالم، خاصةً مرض شلل الأطفال، والخطوات الإيجابية التي اتُخذت لتحقيق هذا الهدف في الفترة الماضية، فضلًا عن دور "منتدى بلوغ الميل الأخير" في حشد الجهود الدولية لمساعدة الشعوب المحتاجة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تُهددها.



وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور مؤسسة بيل وميليندا غيتس في التصدي للأمراض على الساحة الدولية، وعبر عن سعادته بالتعاون المثمر مع بيل جيتس في هذا المجال.



وأعرب بيل جيتس عن صادق تعازيه ومواساته بعد وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس من مشاعر طيبة.