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أخبار البلد

الأطباء: الصحة تتعامل مع نظام التكليف وكأنه سر حربي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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محمد غالى
قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن وضع نظام جديد للتكليف دون إعلام أصحاب المصلحة متمثلة فى نقابة الاطباء واطباء التكليف أنفسهم على طريقة نفذ وبعدين نتناقش طريقة مرفوضة شكلا وموضوعا.


وأكد عزام، في تصريحات لصدي البلد، أن إعلان نظام جديد للتكليف دون إعلان تفاصيله على الجميع وكأنه سر حربى يثير الريبة، وخاصة أن هناك تاريخا طويلا لوزارة الصحة وعدم القدرة على تنفيذ برامج تدريبية مثل البورد المصرى.

وأوضح عضو المجلس، أن هناك شكوكا حقيقة حول إمكانية توفير أماكن تدريبية فى الزمالة المصرية لـ ٨٠٠٠ طبيب تكليف فى الوقت الذى تستوعب فيه ٢٠٠٠ متدرب بالكاد.

وأشار إلى أن هناك أسئلة ملحة لم تجاوب عنها تصريحات الوزيرة حول مصير الأطباء الذين لن يحصلوا على أماكن بالزمالة وحول وضع المستشفيات التى لا توجد بها زمالة.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف، حيث يتقدم نقيب الأطباء د .حسين خيرى بدعوة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لحضور اللقاء المفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض .

وقالت النقابة فى بيان لها، إن الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر ٢٠١٩ و مارس ٢٠٢٠ إلى لجنة شباب النقابة العامة .

وأضافت: تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة (دار الحكمة) ظهر السبت الموافق ٢٣ نوفمبر الجاري لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة .
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