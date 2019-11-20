خالد حنفي: الاقتصاد يرتكز على الإبداع والابتكار

أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن الاقتصاد الجديد يرتكز في الأساس على الإبداع والابتكار مؤكدا اهمية تعزيز الحكومات العربية البيئة المناسبة لانطلاق مشروعات الشباب في ريادة الأعمال.





طالب "حنفي"، الدول العربية بضرورة ازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين ومشروعات الشباب حتى تتحقق التنمية الاقتصادية لدول الوطن العربي، مشددا علي ضرورة استقطاب الشباب العربي واحتواء طاقاتهم وأفكارهم ومشروعاتهم وتفعيلها في مجتمعهم لأنهم أمل المستقبل .



