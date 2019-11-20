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اقتصاد

خالد حنفي: الاقتصاد يرتكز على الإبداع والابتكار

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:37 ص
حنفي
حنفي
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محمد صبيح
أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن الاقتصاد الجديد يرتكز في الأساس على الإبداع والابتكار مؤكدا اهمية تعزيز الحكومات العربية البيئة المناسبة لانطلاق مشروعات الشباب في ريادة الأعمال. 

طالب "حنفي"، الدول العربية بضرورة ازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين ومشروعات الشباب حتى تتحقق التنمية الاقتصادية لدول الوطن العربي، مشددا علي ضرورة استقطاب الشباب العربي واحتواء طاقاتهم وأفكارهم ومشروعاتهم وتفعيلها في مجتمعهم لأنهم أمل المستقبل .

وأوضح أن الابتكارات والاختراعات التي شهدها العالم جاءت معظمها من أفكار ورؤى الشباب حيث أتاحت لهم أوطانهم البيئة المناسبة والخصبة لشحذ هممهم وابتكار كل جديد يساهم في تقدم بلادهم.
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