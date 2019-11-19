إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبي صاحبة واقعة طفلي السلم في طنطا

قررت نيابة طنطا إخلاء سبيل المدعوة سها السيد زوجة المطرب الشعبي شادي الأمير، صاحبة واقعة طفلي السلم بطنطا، بضمان محل إقامتها.



وأفادت مصادر لصدى البلد، أن النيابة استندت إلى قرارها حفاظا على رعاية الطفلين شادي ويازن ، كما أسندت حماية الطفلين للأم لرعايتهما، مع تعهدها بذلك.



وتابعت المصادر من داخل ديوان قسم أول طنطا أنه تم إخلاء سبيل المتهمة وسط حضور أسرتها، فيما توجهت عقب إخلاء سبيلها إلى دار العطاء لرعاية الأطفال الأيتام لاستلام طفليها .



كان المستشار ياسين زغلول المحامي لنيابات غرب طنطا الكلية وجه بضبط وإحضار المطرب الشعبى شادى الأمير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم للتحقيق معهما فى الواقعة وطلبت النيابة سماع أقوال جارة الزوج لسماع أقوالها بعد أن قامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة .



من جانبه أكد بلال عادل محام سها. ا. ع - 40 والدة الطفلين شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور" في طنطا، والمعروفة إعلاميا " طفلي السلم" أن موكلته تم استدعاؤها من قبل النيابة للتحقيق معها كما أوضح أن النيابة وجهت الى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور" واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات.



وتابع أن المتهمة حضرت أمام النيابة العامة وأكدت أنها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة ومطالبتها إثبات الطفل إلى والده المطرب شادي الأمير ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.



وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.



وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.



وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.