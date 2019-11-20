أسرع طريقة لعمل كيكة التفاح بمذاق لن تتوقعيه

الأطفال يعشقون تناول الحلويات، ويمكن للأمهات التجديد فى الطريقة التي تقدمها لهم، وإليك طريقة تحضير كيكة التفاح بمذاق لن تتوقعيه، للشيف إلهام فتحي.





مقادير تحضير كيكة التفاح :





ملعقة صغيرة فانيلا

كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2 كوب دقيق

1/2 كوب زيت نباتي

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

4 حبات تفاح مكعبات

علبة كريمة لبانى

3 بيضات

1/2 كوب حليب





طريقة تحضير كيكة التفاح:





فى المضرب الكهربائى اضربي البيض وابدئي فى إضافة السكر ثم الفانيلا وبعدها اخفقي جميع هذه المكونات

فى وعاء اخر أضيفى الدقيق و القرفة والملح والبيكنج باودر والبيكنج ثم البيكنج بودر وقلبي قليلا ليمتزجوا ثم أضيفيهم للمضرب وللمكونات السابقه فيه