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فن

تركي آل الشيخ يروج لـ حفل محمد رمضان في موسم الرياض

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:02 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد بدران
روج المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، من خلال حسابه على إنستجرام، لحفل الفنان محمد رمضان، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركى آل الشيخ، صورة الملصق الدعائي للحفل وعليه صورة النجم محمد رمضان، ومن المقرر أن يقام الحفل غدا، 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات، في مدينة الرياض السعودية".

يذكر ان أغنية Money لـ محمد رمضان حققت نجاحا كبيرا بعد عرضها مؤخرًا، حيث بلغت مليون و400 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع يوتيوب، وهو ما أهلها لاحتلال المركز الاول ضمن قائمة الأغاني الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب فى مصر .

وتقول كلمات الأغنية: "هتتكلم بالـ Money .. خد كاش ما بيفرقش ما يهمناش .. حب الناس هو اللي عاش .. معايا هتشوفوا الاندهاش .. كله Money ماشي Money Money Money".

ويستعد محمد رمضان يستعد لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، والذي غدا الخميس 21 نوفمبر، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية.
تركي آل الشيخ يروج لـ حفل محمد رمضان في موسم الرياض
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