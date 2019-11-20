تطور طبي.. زرع يد شاب بعد بترها بالكامل في حادث سيارة بأسيوط

نجحت وحدة الجراحات الميكروسكوبية ، بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي، فى إجراء عملية جراحية زراعة يد لشاب تعرض لحادث سيارة نجم عنها بتر كامل فى يده اليسرى.





وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى الرئيسي كانت قد استقبلت الشاب "أحمد . س. م " من مركز القوصية بمحافظة أسيوط والبالغ من عمره ٢٣ عاما مصابًا ببتر كامل فى يده ، ثم تم تحويله لوحدة الجراحات الميكروسكوبية وتم إجراء له جراحة عاجلة لإنقاذ يده استغرقت خمس ساعات متواصلة من الحادية عشر مساءً وحتى الرابعة فجرا حرص خلالها الأطباء على تحقيق أقصى درجات النجاح لعملية زرع اليد وإعادة توصيلها مع الحفاظ على القدرة الحركية لها.





وأكد الجمال بصفته مؤسس أول وحدة للجراحات الميكروسكوبية بجامعة أسيوط على مستوى الشرق الأوسط، على ما تنفرد به الوحدة من أساتذة متخصصين في تلك الجراحات المستعصية إلى جانب نخبة من شباب الأطباء النابغين وهو ما يجعلها قادرة على تقديم مستوى خدمة عالية الجودة على مستوى مصر والوطن العربي، والذى يمثل تأكيدًا إضافيًا على ما تقدمه مستشفيات أسيوط الجامعية من خدمات صحية منفردة لمرضى الصعيد فى مختلف التخصصات الطبية .



