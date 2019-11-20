ثقافة أسيوط تناقش تاريخ الفكر الاقتصادي



أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر ثقافة أسيوط جلسة نادي الكتاب الأسبوعية بمقر مكتبة عفيف الدين الشريف بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين بمحافظة أسيوط وتم فيها مناقشة الجزء الأول من كتاب "تاريخ الفكر الإسلامي" لعالم الاقتصاد جون كينيث جالبيرت وقدمه محمد بدوي، وتم فيها عرض ومناقشة العديد من المصطلحات والمفاهيم الاقتصادية مثل رأس المال والبورصة والنقود وتاريخ ظهورها منذ فجر التاريخ وحتى أواخر القرن التاسع عشر، وتستكمل مناقشة الكتاب في الجزء الثاني الإسبوع القادم.



استقبل قصر ثقافة ديروط اطفال روضة مدرسة على مبارك بديروط، بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وعمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض افلام سينما الأطفال وقد استمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر.



أقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ورشة التفصيل والخياطة بقاعة نادى المرأة ،وكانت عن كيفية تنفيذ التربونة حيث قامت حفيظه سعد محمد بشرح الطريقة وتنفيذ ذلك عمليا وقامت السيدات بتنفيذ اكثر من تربونه بطريقة سهلة ميسرة.