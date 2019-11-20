اختيار الاخوات متعة الحياة.. أصالة تخطف الأنظار مع صديقاتها













نشرت الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" برفقة صديقاتها، خلال مشاركتهم في احتفالية بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.وظهرت أصالة خلال الصورة، بفستان أنيق باللون الأبيض واللون الأخضر من الأسفل، وفيه العديد من الأربطة، التي تتناسب مع إطلالتها.واعتمدت المطربة أصالة، على الماكياج بالألوان الناعمة مع أحمر شفاة باللون الأحمر، وتركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة.وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "أختيار الاخوات متعة بالحياة .