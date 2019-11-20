رئيس جامعة بنها يبحث سبل التعاون مع الملحق الثقافى الفرنسى.. صور

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الدكتورة ريم رحماني الملحق الثقافي الفرنسي بالقاهرة و الدكتور ريتشارد ثيري مدير معهد انسيس بدولة فرنسا والدكتوركريم سيدي بوميدين الباحث بالمعهد وماريان بريجينت العضو الفني بالمعهد.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر والدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على قطاع الدرسات العليا والبحوث بالجامعة



وقال السعيد ان لقائه بالملحق الثقافي الفرنسي بالقاهرة والوفد المرافق له جاء على هامش حضوره الندوة العلمية المصرية الفرنسية المشتركة التى نظمتها كلية الطب البيطري بمشتهر مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب الفرنسى خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والسفارة الفرنسية



من جانبه قال الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطرى ان الوفد الفرنسى شارك فى ندوة علمية عن " مرض حمى الكيو فى الحيوانات الصغيرة والمشتركة مع الانسان " والتى تاتى ضمن أحد مخرجات المشروعات البحثية المشتركة لكلية الطب البيطري مع معهد انسيس بفرنسا والممول من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية حيث يشترك من الجانب المصري الدكتور عبدالفتاح منجد سليم أستاذ مساعد الأمراض المعدية بالكلية كباحث رئيسي للمشروع من الجانب المصري و الدكتور كريم بوميدين الباحث الرئيسي للمشروع للجانب الفرنسي



وأشار غانم الى ان الملحق الثقافى الفرنسى قام بعرض المنح العلمية والبحثية المقدمة من السفارة الفرنسية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والتى تتضمن منح للماجستير والدكتوراة والمهات العلمية قصيرة الاجل لمدة 6 شهور بالاضافة الى مساعدة الباحثين للتواصل مع اساتذة فى التخصص لاجراء وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وممولة من الاتحاد الاوروبي والنشر العلمي الدولي المشترك مما ينعكس على تحسين التصنيفات الدولية وحل المشكلات المجتمعية



وأضاف ان كلية الطب البيطري قد قامت بنشر عدد من الأبحاث الدولية فى مجالات ذات معامل تاثير مرتفع فى تخصص الطب البيطري ضمن مخرجات المشروع البحثي المشترك ويستمر التعاون بورشة عمل تنفيذية الأربعاء 20-9-2019 للتطبيقات العملية والمعملية التى تساهم فى رفع الكفاءة المعملية والبحثية للمشاركين من كلية الطب البيطرى ومن الجامعات المصرية.



وشهد الندوة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية واعضاء هيئة التدريس والمعاونين باقسام طب الحيوان والتشريح والأمراض المشتركة والصحة والسلوكيات ومراقبة الأغذية ومدير المستشفي البيطري التعليمى والاطباء بالمستشفى البيطري التعليمي والعاملين بالمعمل المركز بالكلية والعديد من طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس وعدد من الباحثين بالمراكز البحثية المصرية.