جاءت من الماضى لتنقذ العالم.. صورة عمرها 120 عاما تثير نظرية مؤامرة ضد جريتا ثونبرج

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى صورة لطفلة في كندا منذ حوالى أكثر من 120 عاما، وذلك بسبب الشبه الشديد بين الطفلة صاحبة الصورة والناشطة البيئية السويدية، ذات ال 16 عاما، جريتا ثونبرج.



ووصف البعض جريتا بأنها مسافرة عبر الزمن، وقال البعض الآخر أنها جاءت من الماضى لتنقذ العالم.



وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الصورة التى تم اكتشافها من قسم الأرشيف في جامعة واشنطن، تظهر ثلاثة أطفال يعملون في منجم ذهب في كندا، من ضمنهم فتاة لديها نفس ضفيرة جريتا المميزة ولديها نفس القسمات والتعبيرات الرزينة التى تتميز بها الناشطة السويدية.



ويعتقد المؤرخون أن الصورة التقطت حوالى عام 1898 .



وقد غيرت ثونبرج، المراهقة السويدية التى تبلغ من العمر 16 عاما، نظرة الملايين بشكل كبير تجاه قضايا البيئة، وأصبحت شخصية بارزة بسبب قيادتها للإضراب المدرسي الأول للمناخ أمام مبنى البرلمان السويدي التى أدت إلى نزول ملايين فى شوارع مدن وعواصم حول العالم.



وفي عام 2019، حصلت ثونبرج على لقب أهم امرأة في العام في السويد كما تم ترشيحها لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك لجهودها في الدعوة لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري.