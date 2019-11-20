انقراض بهلول | علوم البحار تكشف عقوبة صيد القرش الحوتى | فيديو

قال الدكتور محمود حنفى رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس إن عملية صيد القروش لم تكن هى الأولى وخاصة بمنطقة خليج السويس والذى بدوره ينم على حاجة الصيادين بهذه المنطقة على مزيد من التوعية في هذا الشأن.



وكشف محمود حنفى ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، بأن القرش الحوتى " هو سلالة مهددة بالإنقراض والذى يعد أكبر سمكة على سطح الأرض فى العصر الحالى يصل طوله 12 مترا يعيش من 70 : 100 سنة.



وأوضح محمود حنفى ، أن دورة حياة القرش الحوتى " بهلول " بطيئة للغاية ويعد سلالة نادرة فى البحر الاحمر ، خليج السويس ، مؤكدأ أن صيد القرش الحوتى هو خسارة كبيرة جدأ.



وتابع محمود حنفى ، أن القانون الدولى يجرم صيد الأسماك المهددة بالإنقراض وعلى رأسها القرش الحوتى " بهلول " خاصة وأن مصر موقعة على اتفاقيات عديدة تختص بالتنوع البيولوجى والتى تجرم عمليات الصيد للأسماك المهددة بالإنقراض.



