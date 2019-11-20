ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انقراض بهلول | علوم البحار تكشف عقوبة صيد القرش الحوتى | فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:34 م
انقراض بهلول القرش
انقراض بهلول " القرش الحوتى "
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور محمود حنفى رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس إن عملية صيد القروش لم تكن هى الأولى وخاصة بمنطقة خليج السويس والذى بدوره ينم على حاجة الصيادين بهذه المنطقة على مزيد من التوعية في هذا الشأن.

وكشف محمود حنفى ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، بأن القرش الحوتى " هو سلالة مهددة بالإنقراض والذى يعد أكبر سمكة على سطح الأرض فى العصر الحالى يصل طوله 12 مترا يعيش من 70 : 100 سنة.

وأوضح محمود حنفى ، أن دورة حياة القرش الحوتى " بهلول " بطيئة للغاية ويعد سلالة نادرة فى البحر الاحمر ، خليج السويس ، مؤكدأ أن صيد القرش الحوتى هو خسارة كبيرة جدأ.

وتابع محمود حنفى ، أن القانون الدولى يجرم صيد الأسماك المهددة بالإنقراض وعلى رأسها القرش الحوتى " بهلول " خاصة وأن مصر موقعة على اتفاقيات عديدة تختص بالتنوع البيولوجى والتى تجرم عمليات الصيد للأسماك المهددة بالإنقراض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبت بالتحقيق.. جمعيات بيئية تدين صيد القرش الحوتى المهدد بالانقراض بالسويس

فضيحة بيئية.. القرش بهلول المهدد بالانقراض على عربية نقل بطريق السويس

تقطيع وتشفية القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيعه في سوق العبور

تفاصيل فضيحة صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيع في سوق العبور

ترشيحاتنا

إذا كنت تعاني من التهاب المعدة.. توقف عن تناول هذه الأطعمة فورًا

بـ بنطلون بوى فريند.. هنا الزاهد بإطلالة كاجوال.. والجمهور: غزالة.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل؟

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوت ديفوار فى نهائى بطولة أمم أفريقيا

قبل انطلاق القاهرة السينمائي .. نجمات أثرن الجدل على السجادة الحمراء .. صور

دب عملاق يقتحم سيارة عائلية بحثًا عن الطعام.. شاهد ماذا حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اتهامه بالكذب وادعاء المرض.. الصدفة تكشف إصابة طفل بسرطان الدماغ.. صور

ميجان ماركل الأولى .. 7 نساء و3 رجال الأكثر تأثيرًا في الموضة 2019

بـ كب أسود.. درة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور لها تدعو للأمل